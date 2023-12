F1 | Toto Wolff nei guai: la FIA indaga sul team principal della Mercedes

Nel corso del pomeriggio è trapelata un’indiscrezione da parte di BusinessF1 Magazine, che poi è risultata essere vera e riguarda Toto Wolff, team principal della Mercedes e sua moglie Susie. I due sono al momento indagati dalla FIA per un possibile conflitto d’interessi: la Federazione, si legge in un comunicato, è a conoscenza delle speculazioni dei media in merito all’accusa di una condivisione di informazioni riservate tra un team principal della Formula 1 e un membro della FOM, e si sta esaminando attentamente la situazione. Alcune squadre infatti si sarebbero lamentate sul rapporto tra marito e moglie all’interno del contesto Formula 1, essendo Toto capo del muretto Mercedes e azionista del team, mentre Susie è CEO della Formula One Academy.

Secondo alcuni team principal, i due sarebbero a conoscenza di informazioni riservate in merito ai propri ruoli all’interno del Circus: Toto per esempio potrebbe conoscere alcune dinamiche nella FOM, ma questo non è possibile per i suoi colleghi stando al regolamento, mentre la moglie potrebbe avere delle informazioni sulle discussioni tra i vari capi delle squadre. Stando sempre al magazine che ha riportato l’indiscrezione, Wolff avrebbe fatto un commento specifico in un incontro recente con gli altri team principal, rivelando delle informazioni a conoscenza esclusiva della Formula One Management, e questo ha fatto insospettire i colleghi, i quali si sarebbero lamentati anche pesantemente con l’austriaco e contattato immediatamente il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem per avviare l’indagine.

LA MERCEDES NEGA: ACCUSE INFONDATE

“Prendiamo atto delle dichiarazioni della FIA di questa sera – si legge in una nota stampa della Mercedes – che rispondono alle accuse infondate di un unico media e del briefing ufficioso collegato al team principal della Mercedes-AMG F1. La squadra non ha ricevuto alcuna comunicazione dal dipartimento “Compilance” della FIA su questo argomento ed è stato sorprendente apprendere dell’indagine attraverso una divulgazione stampa. Respingiamo completamente le accuse contenute nella dichiarazione e la relativa copertura mediatica, le quali influiscono erroneamente sull’integrità e conformità del nostro team principal. Invitiamo il dipartimento “Compilance” della FIA a fornire una corrispondenza completa, tempestiva e trasparente in merito a questa indagine e ai suoi contenuti”.

LA RISPOSTA DI SUSIE WOLFF

“Sono profondamente offesa – ha dichiarato Susie in un post su Instagram. Purtroppo però non sono sorpresa dalle pubbliche accuse fatte questa sera. E’ scoraggiante che la mia integrità venga messa in discussione in questo modo, specialmente quando sembra essere radicata in un comportamento intimidatorio e misogino, focalizzato sul mio stato civile piuttosto che sulle mie capacità. Nel corso della mia carriera nel motorsport, ho incontrato e superato numerosi ostacoli e mi rifiuto di lasciare che queste accuse infondate offuschino la mia dedizione e passione per la F1 Academy. Come donna in questo sport, ho affrontato la mia giusta dose di sfide, ma l’impegno per abbattere le barriere e aprire la strada al successo delle generazioni future rimane incrollabile. Nei termini più forti possibili, respingo tali accuse!”.