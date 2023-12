Formula 1 | Sainz sogna una Ferrari tecnicamente completa nel 2024

Formula 1 Ferrari Sainz – In una chiacchierata concessa alle colonne di motorsport.com, Carlos Sainz ha raccontato le proprie aspettative per la vettura 2023, precisando come la speranza comune tra lui e il team sia quella di garantirsi una pacchetto tecnicamente “completo” e in grado di competere al meglio in ogni tracciato. Al contrario di quest’anno, lo spagnolo brama una vettura veloce, poliedrica e capace di adattarsi camaleonticamente a tutte le condizioni presenti nell’arco dei 24 appuntamenti in calendario.

Ferrari, un compromesso per tornare al vertice

“La macchina possiede dei punti davvero molto forti, ma probabilmente dovremo trovare un compromesso per risultare competivi anche in altre aree. Dobbiamo lavorare per garantirci una vettura completa per l’intero arco della stagione. Inoltre sarà importante compiere un passo in avanti sul fronte gare, aspetto dove non siamo riusciti a centrare gli obiettivi che speravamo nel 2023. Solo il tempo dirà se riusciremo a raggiungere questi obiettivi”.

Sainz e il sogno mondiale

Sul fronte mondiale, invece, lo spagnolo non ha nascosto le proprie ambizioni per il futuro, precisando come il targat di tutti i tecnici in fabbrica sia quello di battagliare con la Red Bull per il mondiale Costruttori: “Tutti in squadra dobbiamo ritenerlo un obiettivo fattibile. Personalmente credo che lo sia. McLaren, durante la stagione, è riuscita a compiere un importante passo in avanti sul fronte delle performance e non vedo perchè Ferrari non debba raggiungere lo stesso obiettivo durante l’inverno. Ho fiducia in questa squadra e nelle competenze che abbiamo in fabbrica”.