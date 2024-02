F1 | Caso Horner: Ford ha perso la pazienza, adesso Red Bull è sotto pressione

Si fa sempre più problematica la posizione di Christian Horner in merito al caso che lo vede suo malgrado protagonista. Il team principal della Red Bull è nell’occhio del ciclone per la denuncia da parte di una dipendente dell’azienda austriaca, la quale accusa il britannico di comportamenti inappropriati. La RB ha avviato da quasi un mese un’indagine interna che però non è ancora terminata. La Ford, partner della Red Bull a partire dal 2026 una decina di giorni di fa ha fatto sapere come fosse in attesa di avere un quadro chiaro sulla vicenda, difendendo i valori di inclusività e diversità all’interno dell’azienda. Gli austriaci però non hanno ancora dato alcuna risposta, e questo non ha fatto altro che spazientire, e non poco, Ford.

Ford perde la pazienza: accordo a rischio per il 2026?

Stando a quanto si apprende dalla stampa statunitense, Jim Farley, amministratore delegato della Ford ha scritto direttamente alla Red Bull una lettera, nella quale si legge tutta l’insoddisfazione dell’azienda americana per la mancata trasparenza sulla questione, e il contenuto di questo scritto è stato riportato dall’agenzia di stampa americana Associated Press.

“Ford è sempre più frustrata dalla mancanza di trasparenza o di un’indicazione chiara e decisa da parte vostra (Red Bull, ndr) sulla risoluzione della questione – si legge nella lettera di Farley. Siamo delusi dalla gestione di questa vicenda con noi, vostri partner aziendali e aspettiamo un resoconto completo di tutti i risultati nel più breve tempo possibile. Lo abbiamo già chiesto in precedenza senza una risposta soddisfacente, e i valori di Ford non sono in alcun modo negoziabili: è imperativo che i nostri partner condividano e dimostrino un impegno chiaro e genuino nei confronti di questi valori. Io e il team siamo a disposizione per discutere della questione, ma continuiamo a insistere sperando in una risoluzione che possa essere sostenuta da tutti”.