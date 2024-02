Sky presenta la stagione Formula 1: due le gare (più sei Sprint) in diretta in chiaro su TV8

Questa mattina a Milano, Sky Sport ha presentato la stagione motori. Per quel che riguarda la Formula 1, diverse le novità per quanto concerne la fruizione delle gare, specialmente per il chiaro: su TV8 infatti saranno solo due le dirette dei Gran Premi, ossia Imola e Monza, alle quali si aggiungeranno le sei Sprint Race previste per il 2024. Cambiamenti anche per quanto riguarda la conduzione: non ci saranno più infatti Federica Masolin e Davide Valsecchi, i quali saranno sostituiti da Davide Camicioli, Vicky Piria e Ivan Capelli, da quest’anno presenza fissa nei weekend di gara. Il resto è stato pressoché confermato.

Nuova stagione motori su Sky Sport

Sarà una stagione di evoluzioni continue per raccontare gare appassionanti, storie di scuderie e grandi protagonisti, con tanto backstage – si legge nella nota stampa di Sky. A partire dalla Formula 1, al via in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 2 marzo, live dal Bahrain: Davide Camicioli e la new entry Vicky Piria – giovane pilota che vanta già alle sue spalle una carriera significativa, dai kart alle monoposto, dalle GT all’esperienza da unica italiana al mondo selezionata per le WSeries – saranno i nuovi conduttori dal paddock e in studio nei pre e post gara, per introdurre gli appassionati ai temi caldi del weekend, incontrando piloti, team manager, ospiti e personaggi chiave del Circus. E ancora, Sky aprirà le porte del suo rinnovato Remote Garage, lo studio virtuale che, dopo il debutto di un anno fa, tornerà con una versione aggiornata e avanzatissima. Tecnologia sempre al top anche grazie a Sky Sport Plus, che consentirà di accedere a nuove funzionalità per la visione dei Gran Premi di Formula 1, dall’on board del pilota preferito all’opzione che consentirà di vivere pienamente la sfida per la leadership.