F1 | Capelli: “Trazione e velocità sul dritto i punti di forza della McLaren a Baku” [VIDEO]

F1 McLaren GP Azerbaijan – Al termine dell’ultimo Gran Premio dell’Azerbaijan, 17º appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Ivan Capelli ha analizzato i punti di forza che hanno permesso a Oscar Piastri di ottenere la vittoria a Baku, nel duello con Charles Leclerc. Secondo il talent di Sky Sport, l’australiano ha costruito il suo vantaggio grazie alla trazione, in particolare in uscita dalle curve 1, 2 e 3, quelle che precedevano i lunghi rettilinei con le zone DRS.

La MCL38, rispetto alla SF-24, riusciva a garantire uno spunto migliore in uscita dalle curve lente, permettendo così al pilota della McLaren di difendersi dagli attacchi di Leclerc, nonostante l’assenza dell’ala mobile. Il monegasco, infatti, non riusciva mai a guadagnare i metri necessari per il sorpasso, nonostante l’uso del DRS. Questi elementi confermano i grandi passi avanti compiuti dalla scuderia inglese con l’ultima specifica tecnica introdotta a Zandvoort. Appuntamento tra una settimana a Marina Bay per il prossimo Gran Premio di Singapore.