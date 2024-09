F1 | Hamilton: “Sarebbe stato un onore lavorare con Newey, ma ho vinto anche senza di lui”

Ferrari-Adrian Newey è oramai un capitolo chiuso. Con l’ufficialità del Genio in Aston Martin, che sarà operativo a Silverstone a partire da marzo 2025, si è conclusa la lunga telenovela legata al futuro dell’oramai ex progettista della Red Bull. Proprio la squadra del Cavallino, nelle settimane successive all’annuncio della separazione dalla scuderia di Milton Keynes, risultava essere una seria destinazione per Newey salvo poi raffreddarsi come pista fino al definitivo epilogo che lo ha portato in Aston Martin.

Discutendo del mancato arrivo di Newey in Ferrari, Lewis Hamilton ha ammesso in tutta onestà come questa situazione non sposti di una virgola i suoi pensieri in vista della prossima stagione che lo vedranno vestito di rosso. Al tempo il sette volte campione del mondo ha ricordato come in passato sia riuscito a vincere anche non guidando monoposto progettate dall’ingegnere inglese.

“Se sono deluso che non venga in Ferrari? Ad essere sincero: no – ha dichiarato Hamilton, citato da Formel1.de – Sarebbe stato un onore lavorare con Adrian. Ma ho avuto il privilegio di lavorare con due squadre nella mia carriera, diventando campione del mondo dove Adrian non era presente”.

L’attuale alfiere della Mercedes ha poi aggiunto: “Penso che sarebbe piaciuto a ogni squadra. Alla fine ha fatto ciò che era meglio per lui. Ciò non cambia i miei obiettivi o la mia attenzione per il prossimo passo della mia carriera. Credo ancora che possiamo fare molto bene. Al 100%”.