F1 | Piastri e l’istinto del “killer” nel sorpasso a Leclerc: l’analisi di Matteo Bobbi [VIDEO]

F1 GP Azerbaijan Piastri – Nell’analisi dei momenti chiave dell’ultimo Gran Premio dell’Azerbaijan, 17º appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha posto particolare attenzione al sorpasso di Oscar Piastri su Charles Leclerc subito dopo il primo e unico pit stop, sottolineando come l’australiano sia stato abile a sorprendere il monegasco.

Secondo il talent di Sky, Leclerc in quel momento cruciale della gara non si aspettava una manovra così decisa da parte del rivale, il che non gli ha permesso di difendersi né di rispondere adeguatamente. Questo contraccolpo ha consentito al pilota della McLaren di passare al comando e sfruttare al meglio i punti di forza della MCL38, come la trazione in uscita dalle curve lente e la velocità sui rettilinei.

Piastri, ricordiamo, ha vinto la gara a Baku dopo una grande difesa su Leclerc e George Russell. Appuntamento tra una settimana a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore.