F1 | Capelli non ha dubbi: Verstappen nervoso dopo le prime libere in Bahrain [VIDEO]

F1 Capelli Verstappen – Presente a Paddock Live, Ivan Capelli ha analizzato il giovedì di Max Verstappen a Sakhir, precisando come l’olandese non abbia gradito il comportamento della RB20 in questa prima uscita stagionale.

Nonostante le aspettative della vigilia, il Campione del Mondo in carica non è riuscito a trovare il giusto bilanciamento tra mattina e pomeriggio, aspetto che l’ha portato ad accusare un gap – anche abbastanza importante – dalle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, ovvero i più veloci di giornata.

Una condizione non accettabile che l’olandese, insieme alla squadra, dovrà analizzare e correggere in vista delle FP3 e delle qualifiche di domani. Verstappen, ricordiamo, ha chiuso la giornata odierna con il sesto tempo, accusando quattro decimi dal miglior riscontro cronometrico ottenuto dal sette volte iridato alla guida della W15.