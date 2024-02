Formula 1 GP Bahrain – Vi riportiamo gli highlights delle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio del Bahrain, ultimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una giornata equilibrata e ricca di sorprese, al contrario delle previsioni, Lewis Hamilton e George Russell si sono issati al comando della graduatoria generale dei tempi, lasciandosi alle spalle l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Ferrari di Carlos Sainz, veloci e competitivi sia sul giro secco che sul passo gara.

Quinto crono per la McLaren di Oscar Piastri, pronto a giocare il ruolo di jolly per il proseguo del fine settimana, seguito da Max Verstappen – ancora non soddisfatto del feeling e del bilanciamento con la RB20 – Nico Hulkenberg e Lance Stroll. A chiudere la graduatoria della top dieci Charles Leclerc, costretto a rinunciare al proprio time attack, e Sergio Perez. Appuntamento alle 13.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere prime delle qualifiche del pomeriggio.