F1 | Brundle vorrebbe modificare il regolamento per evitare altri casi come quello di Sainz a Las Vegas

I danni causati dal tombino di Las Vegas sulla Ferrari di Sainz sono abbastanza importanti non solo per quanto riguarda il lato sportivo, ma si parla anche in termini economici. Il tutto dovrebbe costare alla Rossa circa un milione di euro, una cifra non indifferente specialmente in periodo di budget cap. Il team principal Frederic Vasseur si è arrabbiato tantissimo nello scorso weekend, così come il suo pilota, e ne hanno ben donde, anche perché lo spagnolo ha ricevuto anche una penalità in griglia di partenza per la sostituzione del pacco batterie, elemento che tra gli altri è andato distrutto nell’impatto con il tombino. Martin Brundle, ex pilota di Formula 1 ora a Sky Sports ha chiesto una modifica del regolamento per evitare simili situazioni in futuro, francamente ingiuste e contro ogni logica sportiva.

“La Ferrari di Sainz è stata distrutta da un tombino nelle prime prove libere in un modo piuttosto spaventoso – ha affermato Brundle. Aveva bisogno di tante parti nuove, incluse le batterie e questo avrebbe procurato una penalità di dieci posizioni in griglia. Sembrava calmo, ma in realtà era molto arrabbiato, così come la squadra che riteneva la sanzione ingiusta date le circostanze, si chiedevano chi avrebbe pagato i danni. Ci sono centinaia di pagine del regolamento sportivo, ma anche in quello tecnico, però niente che riguardi un qualcosa del genere e che preveda ai commissari di chiudere un occhio in situazioni ingiuste. E’ certamente pericoloso scrivere una clausola e creare un precedente nel quale gli steward ignorano unilateralmente le regole in nome del buon senso, anche se tutte le squadre dovessero essere d’accordo, ma dobbiamo aggiungere una postilla, con i dovuti controlli ed equilibri, che possa essere applicata senza timore di azioni legali o che le altre squadre la utilizzino a proprio vantaggio in altri scenari”.