Ferrari | Furia Vasseur in conferenza stampa: Sainz non parteciperà alle libere 2 di Las Vegas

Strascichi pesanti per quanto accaduto a Carlos Sainz nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas. Il pilota della Ferrari ha preso un tombino in pieno rettilineo, distruggendo il telaio e diverse componenti della sua SF-23. Per via del problema al tracciato del Nevada, la FIA ha deciso di annullare la sessione e approfondire i controlli sull’asfalto, e questo potrebbe anche far subire delle variazioni al programma di oggi e domani, per aggiungere dei minuti a PL2 e PL3 così da far provare ai piloti una pista nuova. E’ però su tutte le furie Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, il quale in conferenza stampa non le manda a dire al carrozzone della Formula 1 per i danni ingenti subiti sulla vettura dello spagnolo, il quale non parteciperà nemmeno alla prossima sessione.

“La vettura di Carlos ha subito grossi danni – ha detto il manager francese. Il telaio monoscocca è completamente distrutto, così come motore e batterie. Penso che sia una qualcosa di assolutamente inaccettabile. Ci è costato una fortuna, Carlos ha la giornata rovinata e non potrà prendere parte alla seconda sessione. Non è ammissibile che questo accada nella Formula 1 di oggi”.