Ferrari | Sainz durissimo: “Deluso dalla Formula 1, dalla FIA e dagli altri team”

E’ molto arrabbiato Carlos Sainz al termine delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas. Il pilota della Ferrari si è classificato secondo, e per soli 44 millesimi non ha strappato la pole position al compagno di squadra Charles Leclerc. Tutto sarebbe stato ovviamente inutile vista la penalità di dieci posizioni in griglia di partenza inflitta allo spagnolo per aver sostituito le batterie della sua SF-23 in seguito allo scontro con un tombino nella giornata di venerdì. A tal proposito, Carlos si è detto molto deluso con tutto il carrozzone della Formula 1, il quale non ha reagito come ci si aspettava, ossia in maniera sportiva.

“Sinceramente non ho un gran stato d’animo al momento – ha ammesso Sainz a Sky. Ho perso la pole per mezzo decimo, e già questo mi dà fastidio, ma la reazione in radio viene da quello che sto passando in questo weekend. Non sono contento di questa situazione, sono molto deluso con la Formula 1, con la FIA e gli altri team. Non siamo capaci di reagire in maniera sportiva a una situazione come quella di venerdì. Tranquilli che quando mi metto il casco do tutto: voglio andare forte e fare un buon risultato, mi piacerebbe lottare per la vittoria per domani, penso che con due macchine davanti sarebbe stato più facile portarla a casa, ma devo fare una rimonta e non so se sarà facile sorpassare, ma io darò tutto controllando usura gomme e graining. Non sarà facile, abbiamo avuto tanto graining, nessuno conosce questo fenomeno per bene perché a volte c’è e altre no, dobbiamo capirlo il gara e vedere come proteggere i nostri pneumatici”.