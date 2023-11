F1 | GP Las Vegas: in vendita i biglietti 2024 con una caparra non rimborsabile

Sta facendo molto discutere il modo in cui la Formula 1 sta mettendo in vendita i biglietti per il Gran Premio di Las Vegas del 2024. Andando a spulciare il sito ufficiale dell’evento, notiamo come la distribuzione dei tagliandi non sia ancora partita ufficialmente, ma sarà possibile “prenotarsi” con un deposito di almeno 250 dollari per l’acquisto di un ticket sulle tribune, che sia esso in piedi o seduto. Poi abbiamo altri prezzi più esclusivi che vanno dai 1.000 ai 5.000 dollari. Questa caparra, che verrà scalata nel prezzo finale, vale praticamente per mettersi in fila e avere una sorta di priorità nell’acquisto, ma se al proprio turno non dovesse più esserci disponibilità, il fan non solo non avrà la possibilità di comprare l’accesso al circuito, ma non gli verrebbero nemmeno restituiti i soldi già spesi al deposito. Infatti, in un’appendice in fondo alla pagina dedicata del sito, c’è scritto quanto segue.

I termini e le condizioni sono applicabili al deposito effettuato sull’acquisto dei biglietti per partecipare al Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Il diritto di acquisto sui biglietti non è garantito, e i depositi non sono rimborsabili. L’organizzatore si riserva il diritto di accettare, rifiutare o annullare qualsiasi deposito a sua esclusiva discrezione (e non sarà previsto alcun rimborso per i depositi annullati). L’evasione dei biglietti verrà elaborata dopo eventuali prevendite esclusive, in ordine cronologico in base alla data, all’ora del deposito e alla tipologia e numero di biglietti selezionati. Se la selezione dell’ordine è disponibile ma scegli di non procedere all’acquisto, verrai rimosso dalla lista d’attesa e il tuo deposito non sarà rimborsato.

L’organizzatore si riserva il diritto di addebitare una commissione aggiuntiva per qualsiasi pagamento rifiutato, restituito o negato. Se qualsiasi importo dovuto non viene pagato alla scadenza, produrrà interessi fino al pagamento di una tassa pari o minore all’1,5% al mese o il tasso massimo consentito dalla legge. Se i fondi disponibili non vengono ricevuti entro 48 ore dalla data di pagamento prevista, il promotore può annullare l’ordine, il deposito verrà incamerato e il biglietto potrà essere rivenduto senza ulteriori obblighi nei tuoi confronti. L’organizzatore si riserva il diritto di rescindere, integrare o modificare i termini di deposito o imporre nuove condizioni, in qualsiasi momento, ed è tua responsabilità controllare periodicamente queste eventuali modifiche, che il promotore si impegnerà a comunicarti attraverso uno o più metodi. Qualsiasi controversia tra promotore e cliente riguardante i presenti termini e condizione sarà risolta in conformità con le disposizioni di risoluzione delle controversie contenute nei termini dei tagliandi.