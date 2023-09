F1 | Red Bull, Horner non è sorpreso dalla pole Ferrari

Christian Horner dovrà attendere per festeggiare a Monza: i padroni di casa, Carlos Sainz e Charles Leclerc, si sono presi tutti i riflettori, con lo spagnolo che conquista la pole position. Solo tredici millesimi separano Max dalla pole, con la RB19 che non è mai riuscita ad imporsi, almeno sul giro veloce. La storia, però, potrebbe ribaltarsi in gara: i long run di venerdì lasciano presagire un dominio Red Bull, e Verstappen non si farà di certo intimorire dalla marea rossa sulle tribune. A Monza potrebbe arrivare la decima vittoria di fila. Discorso diverso per Sergio Perez, quinto dopo aver saltato le FP3.

“Un gran giro, quello di Max, che gli ha assicurato la prima fila. Sapevamo da stamattina che le Ferrari sarebbero state incredibilmente veloci sul giro secco e che, alla fine, sarebbe stata questione di centimetri – ha dichiarato Horner – Checo ha comunque recuperato bene, dopo il tempo perso nelle FP3 e il cambio del motore, partirà quinto e sarà una gara eccitante”.