F1 | Williams, Sargeant salva parzialmente il venerdì in Austria

F1 GP Austria Williams – “Lampo” di Logan Sargeant nella Sprint Qualifying del Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Lo statunitense della Williams, grazie ad un buon giro in SQ1, è riuscito a guadagnarsi l’accesso alla seconda manches e la 15° posizione sullo schieramento di partenza. Male invece Alexander Albon, in difficoltà col bilanciamento della vettura e 19° nella graduatoria generale dei tempi.

Sargeant guarda il bicchiere mezzo pieno

“La SQ1 è servita come preparazione, una buona preparazione, anche se nel tentativo buono in SQ2 non sono riuscito affrontare bene le curve 1 e 3. Ho provato a recuperare nella seconda parte del giro e ci sono parzialmente riuscito. Tuttavia ho toccato la ghiaia in uscita da curva 6 e lì si sono spente tutte le nostre speranze. Sono soddisfatto della mia sessione e penso che oggi abbiamo ottenuto un buon punto di partenza in vista del prosieguo del fine settimana. Le condizioni cambiano di sessione in sessione e in generale tra la mattina e il pomeriggio siamo riusciti ad apportare i giusti cambiamenti al set-up. Domani cercheremo di proseguire nella stessa strada. Rispetto a Barcellona abbiamo compiuto un grande step in avanti”.

Williams, Albon spera di migliorare

“Non sono riuscito a trovare il giusto equilibrio nelle curve 3 e 4. Purtroppo spesso mi sono ritrovato a combattere con il bilanciamento. Ho provato a giocare sul set-up e sulla guida, ma non ha funzionato. Nelle qualifiche Sprint hai un solo tentativo per il giro buono e nel mio caso non è andato a buon fine. Mi rammarico perchè potevo fare di meglio, ma alla fine è andata così. Cercheremo di apportare delle modifiche dopo la Sprint per metterci in una posizione migliore in vista di qualifiche e gara”.