F1 | Aston Martin, Alonso: “Siamo molto competitivi sul bagnato”

Shangai – Fernando Alonso conquista la terza posizione nella prima Sprint Qualifying dell’anno. Il pilota spagnolo, sull’asciutto, viaggia nelle sue posizioni abituali, tra la sesta e l’ottava posizione, ma a fine Q2 la pioggia comincia a scendere sul circuito di Shangai, che si trasforma in una pista di pattinaggio. Le vetture faticano a stare in pista e diversi sono i tempi cancellati dalla direzione gara. Fernando tira fuori l’esperienza, segnando un primo tempo che fa sognare i tifosi, ma c’è poi Lewis Hamilton a tirar fuori le unghie e a mettersi davanti. Alla bandiera a scacchi la prima fila è tutta per i due veterani della griglia, ma la direzione gara si tiene un ultimo colpo in canna, restituendo a Lando Norris un giro cancellato che gli vale la pole position. L’Aston Martin di Alonso scatterà, nella Sprint Race, dalla terza posizione, davanti a top team come Red Bull e Ferrari.

Alonso: “E’ difficile valutare i rischi in queste condizioni”

“E’ stata una Sprint Qualifying abbastanza stressante. Nel Q1 abbiamo tenuto d’occhio i radar, per capire quando la pioggia sarebbe arrivata. Siamo arrivati senza problemi sino in Q3, in ottava posizione, poi è arrivata la pioggia. Le condizioni sono cambiate ed eravamo abbastanza competitivi – ha spiegato Fernando – le gomme miglioravano ad ogni giro, ma la pista peggiorava con l’aumentare della pioggia. E’ stato difficile valutare il grip della pista e fino a dove potevamo spingerci. Ora ci sono due gare da fare, vediamo di conquistare punti sia nella Sprint sia nella gara di domenica”.