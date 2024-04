F1 | Aston Martin, quindicesima posizione per Stroll

Shangai – Lance Stroll resta escluso nel Q2 della Sprint Qualifying. Il canadese riesce a superare agilmente il taglio nella prima sessione, ma non mancano le difficoltà: la vettura ha poca aderenza sull’asfalto verniciato di Shangai, e la situazione peggiora con la pioggia che arriva nella seconda parte del Q2. Stroll non riesce a fare un secondo tentativo e resta bloccato in quindicesima posizione.

Stroll: “Non avevo abbastanza grip”

“Abbiamo completato diversi run nelle FP1 e mi sentivo abbastanza veloce alla fine della sessione sulle soft. In ogni caso, non avevo abbastanza grip nella Sprint Qualifying sull’asciutto; poi è arrivata la pioggia e non sono riuscito a fare un secondo tentativo nel Q2. Non abbiamo molte alternative nella Sprint, partiremo dalla quindicesima posizione, ma cercheremo di fare tesoro degli insegnamenti di oggi e vedremo cosa potremo fare nel resto del weekend”.