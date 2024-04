F1 | Aston Martin, Stroll ammette: “Ci mancava velocità”

Suzuka – Gara senza punti per Lance Stroll. Il canadese, sedicesimo al via, riesce a recuperare posizioni, ma non basta per entrare tra i primi dieci. La sua Aston Martin si ferma in dodicesima posizione, alle spalle della Haas di Nico Hulkenberg. C’erano già stati dei problemi in qualifica sulla sua vettura: il team di Silverstone ha portato, infatti, un nuovo pacchetto di aggiornamenti, e Stroll aveva già lamentato delle lacune sul passo della AMR24. Anche in gara, Lance ripete al team di essere lento e non avere velocità per lottare con le Haas per la posizione.

Stroll: “Almeno mi sono divertito con i sorpassi”

“E’ stata una gara difficile. Partire dalla sedicesima posizione ha compromesso ogni strategia e ho faticato nell’aria sporca. Inoltre, ci mancava velocità sul dritto. Ho fatto dei bei sorpassi in curva 6, almeno mi sono divertito. Speravo di prendere Yuki Tsunoda e la decima posizione, ma con le soft non avevo grip a fine gara, è deludente chiudere senza punti. Impareremo dai nostri errori e ci prepariamo per la Cina“.