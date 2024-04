F1 | Aston Martin, Alonso è sesto: “E’ uno dei miei migliori weekend”

Suzuka – Fernando Alonso fa un’altra delle sue magie e conquista la sesta posizione nel Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo aveva conquistato la quinta posizione in qualifica, ma aveva precisato che un risultato del genere non era ripetibile in gara. L’Aston Martin, però, ci prova: Fernando scatta su gomma soft nuova alla partenza, e ci riprova con la mescola più morbida anche al secondo start. Non riesce a recuperare posizioni, ma lo spagnolo gravita stabilmente in quinta posizione, complici i problemi della Mercedes. Alla fine, infatti, Russell non riesce a rimettersi all’inseguimento – preannunciando un replay della lotta già vista a Melbourne – ma Alonso taglia agilmente il traguardo in sesta posizione, anche una volta in quella che sembra essere la terra di mezzo tra i top team – Red Bull, Ferrari, McLaren – e il resto della griglia.

Alonso: “Abbiamo seguito il piano ed è stato incredibile”

“E’ stato un grande weekend per me, con la quinta posizione in qualifica e la sesta in gara. Credo che sia uno dei miei migliori weekend degli ultimi mesi. Credo che abbiamo decisamente fatto di più di quanto le performance ci permettessero, eseguendo bene le strategie e conquistando bei punti per il team – ha confermato l’asturiano – oggi il piano è filato liscio e vorrei ringraziare la squadra per i pit-stop, erano incredibili, complimenti a loro. Dobbiamo analizzare ancora il nuovo pacchetto, riguarderemo tutti i dati nel weekend prima di tornare in pista a Shangai“.