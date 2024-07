F1 | Aston Martin, Stroll: “Grazie alla squadra per avermi rimesso in pista”

Spa Francorchamps – Lavoro incredibile del box Aston Martin che, dopo il violento impatto della AMR24 contro le barriere, è riuscita a rimettere in pista Lance Stroll nelle qualifiche. Il canadese ha faticato nel ritrovare fiducia e bilanciamento – diversi i componenti sostituiti sulla sua vettura – ma riesce comunque ad accedere al Q2, restando però in quindicesima posizione.

Stroll: “Ho faticato con l’aderenza e il bilanciamento”

“Prima di tutto vorrei ringraziare la squadra per aver riparato la mia vettura in tempo dopo l’incidente nelle FP3. Abbiamo dovuto cambiare il fondo, la power unit e il cambio, per cui sono stati incredibili e super veloci nel rimettermi in pista in qualifica. E’ stato comunque complicato: ho faticato con l’aderenza e il bilanciamento. E’ davvero difficile spingere quando non hai il feeling. Lavoreremo stanotte per capire se possiamo apportare dei miglioramenti prima della gara. Questa pista offre buone opportunità di sorpasso, lotteremo duramente per conquistare dei punti”.