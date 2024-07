F1 | Aston Martin, Alonso è ottavo: “Non potevamo fare meglio”

Spa Francorchamps – Ancora un piazzamento in Q3 per Fernando Alonso. Lo spagnolo riesce a portare l’unica Aston Martin fino al termine della sessione di qualifica, conquistando la nona posizione, che diverrà ottava grazie alla penalità di Max Verstappen. Alonso è riuscito ad approfittare delle condizioni pista, resa scivolosa dalla pioggia, ma anche dal nuovo asfalto, e proprio questo rappresenterò una incognita per la gara. Fernando, però, è pronto a lottare e a chiudere questa prima parte di stagione con un piazzamento in zona punti.

Alonso: “Non potevamo fare meglio di così”

“Sono felice della nona posizione in qualifica, che diventerà ottava grazie alla penalità di Max Verstappen, e credo che non avremmo potuto fare meglio di così. Non mi sentivo totalmente a mio agio nelle libere, per cui non ero sicuro di cosa aspettarmi per la qualifica. La vettura invece era buona, avevo fiducia nonostante le condizioni. Domani andiamo incontro all’ignoto, non sappiamo nulla del degrado gomme a causa del nuovo asfalto, ma questo renderà sicuramente le cose interessante. Abbiamo diverse gomme da asciutto a disposizione, speriamo di spingere e lottare per i punti”.