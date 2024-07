Ferrari | Vasseur: “Leclerc fantastico in qualifica, strategia azzeccata!”

La Ferrari festeggia la pole position di Charles Leclerc in Belgio. Il pilota monegasco, arrivato secondo oggi, scatterà davanti a tutti grazie alla penalità che dovrà scontare Verstappen, il quale ha rifilato mezzo secondo all’alfiere del Cavallino su pista bagnata. A parte questo, il #16 vuole sfruttare al massimo la chance che gli è capitata, sperando di passare indenne i primi trenta secondi che lo separano dai blocchi di partenza fino al termine del rettilineo del Kemmel e quindi alla staccata di Les Combes. E’ andata invece male a Sainz, ottavo e quindi settimo per non aver sfruttato al meglio l’ultimo giro con gomme nuove.

“Possiamo dirci soddisfatti del risultato di oggi, perché è sempre bello avere una macchina in pole – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Ovviamente in vista di domani sarà interessante vedere cosa succederà dal via fino a curva 5, perché può essere difficile mantenere la testa a Spa-Francorchamps nel giro di apertura. Charles in qualifica ha fatto un giro fantastico e credo di poter dire che abbiamo azzeccato la strategia, decidendo di fare rifornimento tra i due run in Q3 e di tenere il set nuovo per la fine, beneficiando di questo negli ultimi minuti del Q3. Per quanto riguarda Carlos, il ritmo c’è stato per tutta la sessione, ma ha commesso un piccolo errore all’inizio dell’ultimo giro e non è riuscito a estrarre il meglio dalle sue gomme fresche”.

“È difficile dire cosa potrà succedere domani ma partire dalla pole è sicuramente un primo passo nella giusta direzione. Ora è importante scattare bene e superare il Raidillon mantenendo la testa con Charles. Sappiamo che Max può ancora rappresentare un pericolo e che anche le McLaren saranno veloci: dobbiamo concentrarci su noi stessi, consapevoli che il nostro passo gara ieri è sembrato positivo”.