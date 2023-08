F1 | Aston Martin, programma di lavoro svolto a metà nel venerdì di Zandvoort

F1 GP Olanda Aston Martin – Tanto lavoro da fare in casa Aston Martin al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante il buon tempo ottenuto nelle libere 1 (2°), Fernando Alonso non è riuscito ad ottenere i giusti riscontri nel corso del pomeriggio, aspetto che dovrà spingere la squadra a trovare la quadra in vista delle sessioni di domani. Ancora alla ricerca del miglior bilanciamento anche Lance Stroll.

“Gli aggiornamenti sulla AMR23 hanno offerto dei riscontri positivi, anche se non abbiamo completato tutto il programma di lavoro che speravamo di fare”, ha affermato l’iberico. “Ci sono alcuni campanelli d’allarme che dobbiamo analizzare e correggere in vista del proseguo di questo fine settimana. Nulla di eccessivamente drammatico, fortunatamente. Abbiamo ottenuto delle buone informazioni e adesso bisognerà mettere tutto insieme per ottenere il miglior pacchetto possibile in termini di performance”.

Qui invece le impressioni di Stroll: “Mi sento bene dopo il venerdì di attività a Zandvoort. Abbiamo avuto un numero limitato di giri nelle FP1 a causa del problema con la power unit, il che è stato un peccato, visto che la pista è fantastica e molto divertente. Fortunatamente la squadra è riuscita a risolvere il problema rapidamente. Adesso dovremo analizzare tutti i dati per trovare il giusto compromesso per il proseguo del fine settimana”.