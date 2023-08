Formula 1 | AlphaTauri, giornata di libere a Zandvoort da dimenticare

F1 GP Olanda AlphaTauri – Giornata da dimenticare per la Scuderia AlphaTauri a Zandvoort, teatro del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1. A causa di un incidente sfortunato nella seconda sessione di libere, Daniel Ricciardo ha accusato una frattura al polso destro che non gli permetterà di presentarsi in vettura nel proseguo di questo fine settimana “oranje”. Al suo posto, già dalle FP3, scenderà in pista Liam Lawson. Per quanto riguarda Yuki Tsunoda, invece, moderata soddisfazione per il ritmo mostrato in qualifica, mentre ci sarà parecchio da lavorare per trovare il giusto compromesso anche sulla lunga distanza.

“Ero ovviamente in macchina quando Daniel è andato a sbattere, ma era competitivo e stava andando molto bene”, ha affermato il pilota giapponese. “L’ho rivisto quando è tornato e aveva ancora il sorriso stampato in faccia. È un ragazzo così positivo e forte, spero che si riprenda in fretta e possa tornare presto in macchina! Dopo le prove di oggi sono arrivato nella parte alta della classifica e anche Daniel aveva mostrato una buona performance. Non mi aspettavo un ritmo così elevato dalla vettura, ad essere sincero, credo saremo in buona forma e dovremo solo mettere tutto insieme. Con la mescola dura, Daniel è andato subito veloce e anche io mi sono trovato a mio agio con le gomme morbide, dunque sono molto fiducioso. La macchina sembra andar bene, soprattutto nei giri veloci, mentre ho riscontrato qualche difficoltà negli stint più lunghi e dobbiamo capire il motivo. Il vento rende le cose più difficili, ma finora è andata bene. A parte questo, è stato un venerdì positivo per il mio lato del garage”.

Qui invece le impressioni dell’australiano: “Ero entusiasta di tornare dopo la pausa. La giornata stava andando abbastanza bene. Abbiamo apportato delle modifiche per la seconda sessione di libere e i pochi giri fatti con la gomma dura, prima dell’incidente, mi sono sembrati buoni; stavamo migliorando. In quel momento eravamo abbastanza competitivi e avevo buone sensazioni. Ricordo di essere arrivato alla Curva 3. Ero già entrato in curva e poi ho visto Piastri, quindi o colpivo lui o il muro. Quando ho colpito il muro, non ho avuto abbastanza tempo per togliere le mani dal volante e così il volante ha colpito la mia mano. È una situazione davvero spiacevole e frustrante, ma cercherò di recuperare il più velocemente possibile. Ovviamente mi piacerebbe tornare presto, ma voglio anche assicurarmi di fare le cose nel modo giusto, così da tornare forte e competitivo. Faccio i miei migliori auguri alla squadra e mi spiace per questo nuovo cambio di programma. È un’opportunità per Liam, auguro a lui e alla squadra un fine settimana competitivo”.