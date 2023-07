F1 | Aston Martin, Fernando Alonso: “Tanti dati da analizzare”

Fernando Alonso chiude la prima giornata di prove a Silverstone con il decimo miglior tempo. La classifica finale vede la ribalta delle sconfitte della prima parte di campionato: Williams, McLaren, team che grazie agli aggiornamenti sembrano poter fare un balzo in avanti, insieme alle progressioni di Ferrari e Mercedes. Resta indietro, invece, proprio l’Aston Martin: il team di Stroll sembra essersi perso dopo l’exploit iniziale e, nonostante le nuove componenti arrivate direttamente dalla fabbrica, a pochi chilometri dal circuito, la squadra non riesce a progredire, restando indietro rispetto alla concorrenza.

“E’ bello tornare a Silverstone e correre giusto dall’altro lato della strada rispetto al nostro AMR Technology Campus. Questa pista regala sempre tanta adrenalina ai piloti di Formula 1. Oggi c’era molto vento, che ha reso le cose complicate, ma la vettura sembra buona – rivela lo spagnolo – abbiamo testato alcune cose in entrambe le sessioni, c’è molto da analizzare stanotte. Il meteo sembra riservare delle sorprese per domani, vedremo in che condizioni ci ritroveremo a correre”.