F1 | AlphaTauri, Ricciardo fuori dal Q2 a causa dei track limits

Yuki Tsunoda manca il Q3 a Spa per un soffio, o quasi. Il giapponese resta escluso dai primi dieci, con un tempo di quattro decimi più lento rispetto a quello di Max Verstappen. Un peccato per il pilota AlphaTauri, che scatterà domenica ad un passo dalla zona punti; di certo la squadra continua a migliorare ed è evidente, e chissà che, nella Shootout Qualifying Tsunoda non possa fare meglio.

“Il passo era piuttosto buono e sono soddisfatto del mio giro. Alla fine, la maggior parte degli avversari erano alle mie spalle e hanno così sfruttato l’opportunità di migliorare, con la pista che si evolveva abbastanza rapidamente. Il team mi ha chiamato per montare la mescola Soft: non mi aspettavo fosse più veloce, ma ha funzionato. Alla fine è stata la decisione giusta e li ringrazio – ha dichiarato Yuki – guidare con le gomme slick su questa pista è una gioia, specie in alcune curve piatte. Oggi non eravamo proprio full gas, perché la pista si stava ancora asciugando, ma è stato comunque divertente e non vedo l’ora che sia domani. La macchina è stata buona e costante e credo che il team abbiamo acquisito una buona conoscenza del comportamento dell’auto con le intermedie, con le quali abbiamo faticato tre gare fa. Abbiamo sicuramente fatto un grande passo avanti. Ero a mio agio in macchina ed eravamo in buona forma. Nel complesso, credo sia stata una buona giornata per la squadra. Daniel sarebbe passato in Q2 se non fosse stato per i track limits, quindi è una prestazione incoraggiante la nostra”.

Sfortunato, invece, Daniel Ricciardo: il ritrovato australiano è stato eliminato in Q1, dopo la cancellazione del suo miglior tempo, che gli sarebbe valsa l’entrata in Q2. Daniel sarà così costretto a partire dal fondo, in diciannovesima posizione.

“La cancellazione del mio tempo sul giro per i track limits alla curva 4 è frustrante. Ho cercato di fare l’Eau Rouge in pieno, pensavo fosse possibile, ma stavo scivolando fuori dalla traiettoria ideale e ho dovuto alzare il piede per cercare di rimanere in pista, ma era solo una derapata. Non appena ho superato il cordolo alla Curva 4, ho capito che probabilmente ero spacciato. Ho cercato di non pensarci e continuare il giro: hai un’idea di massima, ma non sai mai se sei fuori, così ho continuato a spingere. Pensavo fosse possibile, ma alla fine non lo è stato. La posizione in qualifica mi penalizza per domenica, ma fortunatamente domani avremo un’altra possibilità. Non mi piace fare errori, ma il quadro generale è che stiamo andando bene. Mi butterò questa storia alle spalle e ne farò tesoro, ma c’è da essere ottimisti”.