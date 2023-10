F1 | Aston Martin consapevole del pericolo McLaren per il quarto posto nel Costruttori

F1 Aston Martin McLaren – Tramite le colonne del quotidiano spagnolo AS, Mike Krack ha parlato della sfida tra Aston Martin e McLaren per il quarto posto nel mondiale Costruttori, precisando come la crescita messa in mostra dalla MCL60 nelle ultime gare – in particolar modo dopo l’importante pacchetto evolutivo presentato a Singapore – abbia permesso alla compagine con sede a Woking di porsi come favorita in questa importante battaglia.

Secondo Krack, Aston Martin sta provando a lavorare per “rivitalizzare” la AMR23, ma al momento con scarsi risultati, visti i tanti alti e bassi registrati in questa seconda metà di stagione. Una situazione difficile che ovviamente sta garantendo ai rivali una ghiotta occasione di rivalsa dopo le tante difficoltà di inizio campionato (McLaren, ricordiamo, fino a Baku bazzicava stabilmente sotto la 15° posizione con entrambi i piloti).

“Dipende sempre da noi stessi”, ha affermato il Team Principal della scuderia inglese. “Dobbiamo migliorare la vettura ed è quello che stiamo cercando di fare, ma siamo consapevoli che ad oggi è difficile avvicinarsi alle performance della McLaren. Sarà complicato arrivare al loro stesso livello, ma abbiamo il dovere di provarci”.