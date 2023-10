F1 | Marko ribadisce: Red Bull sta facendo di tutto per aiutare Perez

F1 Red Bull Marko Perez – Continua a tenere banco il caso Sergio Perez al termine dell’ultimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la bomba lanciata pochi giorni fa (tre gare per salvare il sedile.ndr), Helmut Marko è tornato sui propri passi con una dichiarazione più da uomo squadra nei confronti del messicano, precisando come da parte del team ci sia tutto l’impegno a salvaguardarlo non solo dalle critiche, ma anche da una possibile – aggiungiamo probabile – tagliola alla fine di questa stagione.

Parole sicuramente apprezzabili, ma che ovviamente non aiutano la psiche dell’ex Racing Point, costretto ogni giorno a far fronte non solo alle spaventose prestazioni del compagno di squadra, recentemente laureatosi campione del mondo dopo una stagione pressoché perfetta, ma anche al gioco “bastane e carote” varato dal management della scuderia per cui gareggia.

“Checo deve provare a migliorare e fare del proprio meglio al volante della RB19”, ha affermato l’austriaco della Red Bull. “L’obiettivo è andare avanti e migliorare le prestazioni, senza guardare ciò che fa Verstappen. Deve togliersi questo peso di dosso. Stiamo cercando di aiutarlo, in tutti i modi, e da parte della squadra non ci sono critiche, bensì solo supporto. Lo aiutiamo e tutti speriamo che questo funzioni. Forse funzionerà, chissà”.