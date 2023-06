F1 | Aston Martin, Alonso vince la battaglia con Hamilton a Montreal

Altra bella prestazione per Fernando Alonso, nuovamente sul podio dopo le incertezze di Barcellona. In Canada l’Aston Martin è tornata molto competitiva, e la battaglia tra lo spagnolo e Hamilton ha di fatto caratterizzato gran parte del Gran Premio di ieri. Una lotta di ritmo tra i due campioni del mondo, con il sette volte iridato che in un primo momento è riuscito a passare il rivale di sempre, ma alla fine l’ex Ferrari ha avuto la meglio, e gestendo alla grande la sua vettura nel finale si è tenuto la seconda posizione fino alla bandiera a scacchi.

“Quello di oggi è stato un grande risultato per l’Aston Martin – ha detto Alonso dopo la gara di Montreal. E’ un altro podio per il team, penso sia stata la nostra gara migliore e gli aggiornamenti sulla vettura stanno funzionando bene. Ho perso la posizione con Lewis all’inizio ma avevamo un buon ritmo, e dopo una bella battaglia sono riuscito a tornare al secondo posto. E’ stata una sorta di sessione di qualifica lunga, perché anche lui stava spingendo tanto alla fine e dovevamo tenerlo dietro senza commettere errori. Speriamo di mettere più pressione a Max in Austria”.

