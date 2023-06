F1 | Red Bull, Perez ammette: “Preoccupato per il calo delle performance, non per il campionato”

Sergio Perez taglia il traguardo dl Gran Premio del Canada in sesta posizione. Il messicano, per la testa volta consecutiva, non era riuscito ed entrare tra i primi dieci in qualifica, ed ha dovuto costruire la sua gara dalla dodicesima posizione. Dopo una iniziale lotta con Sainz, Checo riesce a risalire la classifica con la mescola hard, che mantiene per ben trentasette tornate. La sua Red Bull ha maggiori chance di lotta con la gomma media, che porterà Perez al traguardo, ma entrambe le Ferrari sorprendono gli avversari, allungando il primo stint, anche loro su una sola sosta. Perez non riesce nemmeno ad avvicinarsi agli scarichi di Sainz e quindi rientra ai box all’ultimo giro solo per strappare il giro veloce a Lewis Hamilton.

“La gara di oggi mi ha sorpreso, non avevamo il passo. Sembrava stessi andando bene con le hard all’inizio, ma dopo la Safety Car non sono più riuscito a trovare il grip, e la situazione non è cambiata con le medie. E’ importante prendersi del tempo per capire cosa sia accaduto in questo weekend perché in gara, in particolare, il ritmo era davvero scarso e dobbiamo risolvere il problema. Ho fiducia in me stesso e so cosa posso fare, ma oggi non è andata bene – ha ammesso Perez – sono più preoccupato del mio calo di performance che della mia posizione in campionato. Non ci sono mai momenti con zero pressione, è stato un momento difficile, ma sono qui per correre e ho bisogno di tornare al top alle prossime gare. Guardiamo alle cose belle: abbiamo conquistato la nostra vittoria numero 100, è bellissimo per il team, sono molto felice per loro. Max ha fatto un lavoro pazzesco, non solo oggi, ma durante l’intera stagione”.