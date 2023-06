Formula 1 | Mercedes, Hamilton: “Siamo sulla buona strada per giocarci qualcosa di importante”

Ancora una volta la Mercedes ha dimostrato di aver preso la strada giusta. Hamilton ha chiuso il Gran Premio del Canada in terza posizione, mostrando un buon passo su una pista che teoricamente non si addice alle caratteristiche della W14, e infatti, Red Bull a parte, l’Aston Martin sembrava avere qualcosina in più. Per il sette volte campione del mondo comunque un bel podio, in continuità con la strada intrapresa dal team di Brackley nelle ultime settimane. Per puntare alla vittoria ancora ci vuole un po’ di tempo, ma bisogna avere pazienza.

“E’ stato un weekend fantastico – ha dichiarato Hamilton. Avere una costanza del genere e tornare sul podio a Montreal è stato incredibile, ed è un vero onore condividere questa sensazione con altri due campioni del mondo. Non avevo il passo per fare più di così, e sapevo che questa non era la pista più adatta per noi, dato che facciamo tanta fatica nelle curve a bassa velocità. C’è ancora tanto lavoro da fare per aggiungere prestazioni ed efficienza alla vettura, ma stiamo lentamente intaccando quelli davanti. Credo che ad un certo punto arriveremo a giocarci qualcosa di più grosso, stiamo andando nella giusta direzione”.