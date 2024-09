F1 | Aston Martin, Alonso: “Punti meritati a Baku”

Baku – Fernando Alonso conquista punti importante nel Gran Premio dell’Azerbaijan. Lo spagnolo, ottavo al via, recupera subito una posizione nel primo giro e lotta con gli avversari, tenendo alle spalle le due Williams, a Baku incredibilmente veloci. Ottavo per tutto il corso della gara, Fernando taglia il traguardo in sesta posizione grazie al ritiro di Sergio Perez e Carlos Sainz, a muro durante il penultimo giro. Alonso conclude la gara in sesta posizione, conquistando otto punti fondamentali per la Aston Martin.

Alonso: “Lasciamo Baku con dei punti meritati”

“Sono felice del risultato di oggi e siamo riusciti ad approfittare di alcune situazioni negli ultimi giri per prendere la sesta posizione. E’ stata una gara solitaria per me, non c’era nessuno con cui poter lottare davanti. Siamo riusciti a seguire il trend dei nostri avversari, restando su una sola strategia e abbiamo mantenuto la posizione sulle vetture alle nostre spalle. E’ stata comunque una gara difficile, senza possibilità di distrazione. Abbiamo fatto tutto perfettamente con la strategia e le soste e sono felice di lasciare Baku con dei punti meritati”.