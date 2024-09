Ferrari | Sainz: “Non ho fatto nulla di sbagliato o pericoloso”

La bella gara di Sainz a Baku si conclude con un incidente con Perez. All’inizio del penultimo giro del Gran Premio dell’Azerbaijan, il pilota della Ferrari ha approfittato di un attaccato del messicano non andato a buon fine nei confronti di Leclerc, e lo spagnolo quindi è riuscito a passare Checo prima di curva 2. Dopodiché, nel rettilineo successivo, Carlos ha tenuto la traiettoria esterna, ma non aveva tutta la macchina davanti, non decideva la traiettoria, e andando a chiudere, forse ottimisticamente il collega, ha causato un incidente fortunatamente senza conseguenze fisiche, ma che ha messo fuori gioco i due, che adesso saranno chiamati dai commissari per analizzare il tutto.

“Non sono uno a cui piace dare colpe – ha dichiarato Sainz. Non voglio fare determinate analisi prima di essere andato dai commissari, ma questa volta non ho fatto nulla di sbagliato, pericoloso o brutto. Poi vabbè, quello che diranno gli steward non si sa mai”.

