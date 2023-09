F1 | Aston Martin, Alonso punta sulla pista di Singapore per ritrovare competitività

A Monza l’Aston Martin ha fatto un passo indietro rispetto al podio conquistato una settimana fa a Zandvoort. Dal secondo posto ottenuto in Olanda, Fernando Alonso non è andato oltre il nono nel Gran Premio d’Italia su una pista dove l’AMR23 non è riuscita ad esprimere il proprio potenziale. Appuntamento dunque, tra due settimane, sul tracciato cittadino di Marina Bay dove la monoposto inglese dovrebbe tornare competitiva per le posizioni di vertice.

È l’auspicio dello stesso Alonso, con il due volte campione del mondo spagnolo che confida nel circuito di Singapore per ritrovare l’Aston Martin come principale antagonista della Red Bull.

“La Ferrari adesso è davanti a noi nel Mondiale Costruttori (attualmente la scuderia del cavallino precede l’Aston Martin di undici punti), ma torneremo a Singapore – ha detto Alonso, citato da AS – Sul circuito di casa la Ferrari ha messo un motore nuovo. Singapore andrà meglio rispetto a Monza, ma sappiamo già quanto sia difficile vincere una gara con una Red Bull impressionante ad ogni primo premio. Speriamo di essere i loro rivali a Singapore. Negli ultimi due circuiti cittadini, l’Alpine è stata molto forte a Monaco e la Ferrari a Baku con Leclerc in pole. Vedremo a Singapore”.