F1 | GP Italia, Sainz: il mio miglior weekend da quando sono in Ferrari

Quello visto ieri in pista a Monza è stato un Carlos Sainz eccezionale, che ha conquistato un meritatissimo podio nel Gran Premio d’Italia alle spalle delle Red Bull di Max Verstappen e di Sergio Perez. Il weekend dell’alfiere della Ferrari è stato a dir poco superlativo, dove ha ottenuto la pole position al sabato e la terza posizione alla domenica.

Sainz, che ha conservato la P3 nella battaglia al fotofinish con il compagno di squadra Charles Leclerc, in un fine settimana dove ha mostrato una superiorità evidente nel raffronto con il monegasco, è stato tra l’altro protagonista di una grande difesa su Max Verstappen nei confronti del quale si è dovuto arrendere al giro numero 15. Tornata nella quale l’alfiere della Red Bull ha messo la freccia sulla SF-23 numero 55, andando poi a dominare la scena in pista.

Troppo forti le Red Bull per cercare di scalfire la supremazia, ma discutendo della prestazione maturata nel Tempio della velocità Sainz si è detto molto soddisfatto sottolineando come il weekend di Monza sia il migliore tra quelli disputati al volante della Ferrari.

“Ho fatto altri ottimi fine settimana in F1 che forse sono passati un po’ inosservati, quando ero a centro gruppo dove sentivo di aver tirato fuori il massimo dalla macchina – ha dichiarato Sainz, intervistato durante la press conference successiva alla gara – Di quest’anno, sicuramente, della mia carriera in Ferrari probabilmente. Per quanto riguarda la mia carriera in F1 è una decisione difficile, ma in questo fine settimana mi sono sentito a mio agio con la macchina, soprattutto sul giro secco”.

Sainz ha poi aggiunto: “Mi sono sentito davvero, davvero a casa e ieri (sabato, ndr) ho potuto mettere insieme ottimi giri e conquistare la pole, ma oggi (domenica) è stata ancora un po’ più dura. Questo mi mostra esattamente su cosa dobbiamo continuare a lavorare e dove abbasserò la testa e continuerò a spingere la squadra per comprendere gomme e ritmo gara”.