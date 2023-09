F1 | Aston Martin, disastroso Stroll , e arriva la stoccata di Alonso

Weekend disastroso per Lance Stroll a Monza, qui dove il canadese aveva conquistato la prima fila nel 2017. Il weekend in Italia è cominciato con piede sbagliato per il pilota dell’Aston Martin: prima cede il volante a Drugovich nelle FP1, poi la vettura cede e lo relega ai box nella seconda sessione. In qualifica è solo ventesimo è in gara Stroll riesce a recuperare fino alla sedicesima posizione, riuscendo almeno a non farsi doppiare da Verstappen. Non si può negare che la Aston Martin non abbia sofferto a Monza, ma non è tardata la stoccata di Alonso che, nonostante il suo compagno di squadra sia il figlio del proprietario, non manca di sottolineare come a conquistare punti sia stata solo una vettura per tutto il corso della stagione. Momento davvero difficile per Stroll, che questo weekend è moralmente non classificato.

“La vettura non aveva il passo oggi, è stata una gara dura da gestire. Abbiamo provato a fare qualcosa di leggermente diverso con la strategia e ci siamo fermati una sola volta, ma alla fine dello stint non avevo più gomme e non sono riuscito a tenere la posizione. E’ stato un weekend difficile per noi, abbiamo del lavoro da fare prima di dirigerci a Singapore”.