F1 | Aston Martin, Stroll: “La strategia non ha funzionato”

Monaco – Gara rovinata da una foratura per Lance Stroll. Il canadese, ad entrambe le partenze, riesce a sorpassare Daniel Ricciardo e a tenere la posizione su Fernando Alonso. Il compagno di squadra tenta di stargli addosso, ma a metà gara l’Aston Martin cambia strategia: lo spagnolo rallenta, fino a creare il gap per Stroll, che torna ai box senza perdere la posizione. L’ingegnosa strategia, volta a tentare il sorpasso su Pierre Gasly, si rivela inutile: poco dopo Stroll ritorna in pit-lane per una foratura e rientra in quattordicesima posizione.

“Credo che sapessimo dall’inizio che avremmo dovuto gestire bene le gomme, sopratutto dopo la ripartenza. Ci vuole un grande delta per sorpassare, e abbiamo fatto il possibile con la strategia. Avevo un gap su Pierre, per cui siamo rientrati per mettere le hard e provare a prenderlo nella seconda parte di gara. Alla fin non ha funzionato e abbiamo perso punti. Questo weekend non è stato facile e dimostra che abbiamo bisogno di lavorare ancora”.