Bahrain – Quella prima posizione al termine del Q1 aveva fatto ben sperare i tifosi della rossa, e forse lo stesso Carlos Sainz aveva cominciato a crederci. Poi, i tori si sono scatenati, quello olandese in particolare, e la pole position è tornata ad essere di proprietà di Max Verstappen. Sainz conquista comunque la seconda fila con la quarta posizione, mentre davanti a lui ci sarà Charles Leclerc, in seconda. La prima qualifica dell’anno, però, ci dimostra che questa Ferrari non sembra essere così lontana dalla vettura dei campioni del mondo, anche se qualcosa sembra ancora mancare sul giro secco.

Sainz: “Non siamo riusciti a migliorarci rispetto al Q2, dobbiamo capire perché”

“Penso che tutti ci aspettassimo la pole di Max, anche se devo ammettere che dopo le performance mostrate in Q1 e Q2 sentivo di essere in lotta per la pole. Non capisco ancora come mai non siamo riusciti a trovare quei due o tre decimi in più, che di solito a recuperiamo in Q3. E’ successo anche a Charles – ha spiegato Carlos – ho fatto un giro conservativo in Q2 per salvare la gomma per la gara, ho fatto un giro pulito senza spingere e ho fatto 29.5; in Q3, quando ho spinto ho fatto comunque 29,5. Dobbiamo capire perché: è stata una buona qualifica, ma la Q3 non è andata come doveva”.