GP Ungheria | Ferrari, Leclerc a muro nelle libere: “Fortunatamente non ho fatto molti danni”

Venerdì complicato per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha sbattuto nelle prime fasi della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria, perdendo il controllo della sua SF-24 all’uscita di curva 4 e provocando dei danni sulla monoposto, specialmente sul posteriore. Da valutare il fondo, nella sua nuova specifica, ma lo stesso monegasco sembra essere piuttosto “sereno” dopo il botto di oggi, nonostante il periodo sia davvero molto difficile, dopo il doppio zero nelle ultime due gare. C’è ancora una sessione di prove per recuperare il tempo perduto, ma è chiaro come Charles debba dare una sterzata importante al suo campionato in questo momento.

ANALISI PROVE LIBERE

“Fino a questo punto sono contento della vettura e la giornata di oggi è stata più solida a livello di prestazione rispetto a quelle degli ultimi weekend – ha dichiarato Leclerc dopo le libere. Purtroppo sono finito largo in curva quattro e ho perso la macchina saltando sul cordolo. Per fortuna però non ho fatto troppi danni anche se non ho potuto continuare la sessione. Recupereremo il programma che non siamo riusciti a completare domani nelle libere 3″.