F1 | Aston Martin, Alonso consapevole di aver ottenuto il massimo nelle qualifiche di Singapore

F1 GP Singapore Aston Martin Alonso – Risultato massimo per Fernando Alonso nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Autore della settima piazza, a circa sei decimi dal crono della pole position ottenuto da Carlos Sainz (Ferrari), lo spagnolo ha estratto il possibile dalla propria AMR23, garantendosi un piazzamento che – almeno sulla carta – non gli semplificherà le cose per la gara di domani. La chiave sarà ovviamente la strategia e il passo gara, rivelatosi competitivo nelle simulazioni effettuate nelle libere andate in scena venerdì pomeriggio.

“Innanzitutto sono felice di vedere che Lance sta bene”, ha rivelato l’iberico. “Il mio giro in Q3 è stato buono, tant’è che ho detto alla squadra che sarebbe stato difficile migliorare quanto già ottenuto. Avrei potuto guidare tutta la notte, ma credo che meglio di così non poteva andare. Dopo le FP3 non sembravamo competitivi e abbiamo scelto di cambiare un paio di cose sulla vettura. Fortunatamente la situazione è migliorata, anche se probabilmente non abbastanza per ambire alle prime posizioni. Domani sarà una gara lunga e interessante per tutti. Dobbiamo massimizzare ogni opportunità, ma allo stesso tempo essere realisti. Davanti a noi ci sono tante vetture veloci e non partiremo in una posizione favorevole. Proverò a guadagnare delle piazze già nelle prime tornate, ma non sarà semplice”.