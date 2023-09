F1 | Haas, qualifica stellare per Magnussen e Hulkenberg a Singapore

F1 GP Singapore Haas – Doppio piazzamento in Q3 per la Haas nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo l’ottimo ritmo espresso nelle libere di venerdì, soprattutto sul giro secco (da rivedere il passo gara, vero tasto dolente della VF-23), Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg si sono garantiti la sesta e nona posizione, ottenendo il massimo dal pacchetto a propria disposizione. Due piazzamenti importanti che i piloti proveranno a difendere nelle tornate di gara che andranno in scena domani.

“Per prima cosa, qualsiasi sia il motivo, la vettura sembra andare forte su questa pista”, ha rivelato il danese. “Abbiamo fatto un buon lavoro e siamo riusciti a capitalizzare l’ottima forma della VF-23. Domani partiremo dalla top dieci e cercheremo di fare il massimo, consapevoli che qui è molto difficile effettuare dei sorpassi. Mi sarebbe piaciuto avere ancora le piccole curve tortuosa del T3, visto che siamo deboli sul passo gara, ma vedremo. Forse su questa pista c’è una possibilità. Sarà una corsa ricca di pressione, dato che parliamo di un’occasione, ma faremo il massimo per ottenere qualche punto. Tutti in squadra non vogliono gettare questa chance”.

Qui invece le parole di Hulkenberg: “Portare entrambe le vetture in Q3 è qualcosa di molto positivo per la squadra. E’ una piacevole sorpresa che vogliamo goderci, indipendentemente da ciò che accadrà in gara. Kevin è riuscito a mostrare una performance davvero forte, mentre io non sono riuscito ad avere un giro pulito. Dispiace, ma ogni tanto capita. Siamo sempre stati forti in qualifica, probabilmente anche grazie alle basse velocità, ma il nodo della questione è il passo gara. Vedremo cosa riusciremo a fare domani”.