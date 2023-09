Formula 1 | Aston Martin, che rischio per Stroll in Q1!

Formula 1 GP Singapore Aston Martin Stroll – Gran rischio per Lance Stroll nella Q1 del Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il canadese, durante il primo tentativo della qualifica, ha perso il controllo della propria AMR23 in uscita dall’ultima curva, finendo violentemente contro le barriere esterne. Un intoppo che ha provocato gravi danni alla monoposto e che costringerà la squadra a fare gli straordinari in vista della corsa di domani pomeriggio (start alle ore 14.00 con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV).

“Sto bene”, ha affermato il canadese dell’Aston Martin. “Sono frustrato perchè ci aspetta un grande lavoro in vista della gara di domani. Ho avuto difficoltà col grip per tutta la sessione di qualifica. Inoltre, nel mio giro di uscita, ho trovato parecchio traffico che non mi ha permesso di preparare al meglio le gomme. Quando ho visto che il mio giro non stava andando come previsto ho scelto di dare il 100% e purtroppo ho commesso quell’errore all’ultima curva. Riprenderla in quella situazione non è semplice. Insomma, direi che è andato tutto storto. Vediamo cosa riusciremo a fare nella gara di domani. Cercheremo di recuperare quante più posizioni possibili”.