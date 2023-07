F1 | Aston Martin, Alonso: “Abbiamo già perso troppi punti nelle ultime gare”

Fernando Alonso termina il Gran Premio d’Austria in sesta posizione. Quello al Red Bull Ring è stato un weekend sottotono per l’Aston Martin: settima posizione in qualifica e nella Shootout, quinta posizione nella Sprint, e ora sesta nella gara. Fernando si è reso autore di un fantastico giro iniziale nonostante l’azzardo con la mescola hard, superando in un solo colpo il compagno di squadra Lance Stroll e la Haas di Hulkenberg, ma di certo è evidente come il team di Silverstone stia subendo la mancanza di aggiornamenti rispetto agli avversari: mentre la Ferrari sembra avanzare, l’Aston Martin resta un passo indietro. Anche le piste sembrano influenzare di molto le performance di ogni weekend, con Red Bull unica eccezione.

“Credo che questo fosse il massimo che potessimo ottenere oggi. Eravamo molto vicini al passo di Lando Norris, e anche delle Mercedes. Abbiamo tentato l’azzardo montando le Hard alla partenza, ma poi con la VSC la nostra strategia è stata vanificata. Questo circuito non si è sposato bene con la nostra vettura nemmeno l’anno scorso, dovremo capire perché – ha ammesso Fernando – direi che comunque abbiamo conquistato un buon bottino di punti grazie anche alla Sprint, avanzando così nel campionato Costruttori. E’ una lunga stagione, ci sono ventitré gare e ogni pista è diversa: sappiamo che attendiamo gli aggiornamenti, dovremo avere una visione a lungo termine, senza però dimenticare quanto abbiamo già perso in questi weekend. La prossima sarà a Silverstone, la nostra gara di casa, una pista incredibile su cui daremo tutto”.