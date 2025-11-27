Formula 1News F1

F1 | Arnoux: “Norris è più sotto pressione di Verstappen”

di Jessica Cortellazzi27 Novembre, 2025
F1 | Arnoux: “Norris è più sotto pressione di Verstappen”

Siamo a due gare dal termine del Mondiale 2025 di Formula 1 (tre considerando la Sprint Race in Qatar) e il Mondiale è ancora apertissimo. Solo 24 punti infatti, separano Max Verstappen e Oscar Piastri da Lando Norris. Secondo l ex pilota Ferrari, René Arnoux, la corsa al titolo  è tutt’ altro che chiusa. Nonostante il gap di 24 punti che separa Max Verstappen da Lando Norris, il francese è convinto che il quattro volte campione del mondo resti una minaccia concreta nelle ultime due gare stagionali.

Parlando a “La Gazzetta dello Sport”, Arnoux ha spiegato che solo un pilota con il talento e la costanza di Verstappen può tentare un recupero del genere.

“Se qualcuno può riuscirci, è lui. In questa Formula 1 la differenza è di pochi decimi, ed è lì che lui fa la differenza. Ha una costanza incredibile e una capacità di migliorare durante il weekend, anche quando le cose sembrano iniziare male. E sotto la pioggia è l’unico capace di vincere dall’ultimo posto. Max ha anche qualcosa che non va sottovalutato, è incredibilmente fortunato. E in una situazione come la sua, avere un po’ di fortuna è fondamentale”

Arnoux crede che la pressione sia interamente sulle spalle di Norris.

“Norris sarà sotto più pressione di Verstappen. Max farà di tutto per vincere sapendo di non avere nulla da perdere. Norris deve pensare a non rivelare nulla, evitare gli errori sarà ancora più importante per lui”.

Il francese ha sottolineato poi l’importanza della partnership di Verstappen con Red Bull, un fattore decisivo:

“Quando Christian Horner se n’è andato e alcune dinamiche interne sono state sistemate, il team è tornato a lavorare nel modo giusto. Si percepisce che Verstappen è più sicuro di sé e calmo. E ha l’esperienza, a differenza di Norris e Piastri, ha già vinto titoli con la sua squadra”.

Arnoux, tuttavia, non crede che McLaren abbia commesso un errore lasciando correre liberamente i suoi piloti.

“Se avessero fatto diversamente, avrebbero compromesso le prestazioni di un pilota fin dall’inizio. In F1 non puoi chiedere aiuto al compagno di squadra, è innaturale”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Qatar

Venerdi 28 novembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)14:30 - 15:30
Qualifiche Sprint (Sky Sport F1 HD)18:30 - 19:15

Sabato 29 novembre

Gara Sprint (Sky Sport F1 HD)15:00 - 16:00
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)19:00 - 20:00

Domenica 30 novembre

Gara (Sky Sport F1 HD)17:00
5.419 km | 57 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 173https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 430https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 377https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 255https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 363https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 441https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 227https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 262https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 461