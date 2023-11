F1 | Alpine, anche Ocon e Gasly penalizzati per lo stesso motivo di Russell

Non solo Russell, anche Ocon e Gasly sono stati penalizzati dalla FIA per aver creato impeding in corsia box durante le qualifiche del Gran Premio di San Paolo del Brasile. I due piloti dell’Alpine dunque, per lo stesso identico motivo del britannico sconteranno due posizioni in griglia di partenza nella gara di domenica, e non partiranno quindi dalla dodicesima e tredicesima casella, bensì dalla quattordicesima e quindicesima. La Federazione evidentemente intende applicare finalmente il regolamento, seppur con una postilla divulgata prima di questo weekend, quando bastava penalizzare Verstappen a Singapore.

NB: le dichiarazioni che seguono sono state raccolte prima della sentenza (che potrete leggere qui, è uguale a quella di Russell).

“Giornata impegnativa – ammette Ocon. Una sola sessione di libere prima delle qualifiche, e dopo aver passato il taglio in Q1 siamo stati eliminati per un soffio. Abbiamo massimizzato tutto oggi, questo è ciò che potevamo fare ma sono sicuro che avremo delle opportunità domenica. Adesso ci concentriamo sul sabato Sprint, avremo altri punti in palio”.

“E’ sempre deludente uscire in Q2 – afferma Gasly. Ancora però abbiamo tanto da dire in questo weekend. Ho perso un po’ di tempo nel mio secondo tentativo per un cambio marcia errato, dobbiamo indagare su questo aspetto. Sarei stato vicino al raggiungimento della Q3, quindi valuteremo come migliorare per la prossima volta. Ci manca un po’ di ritmo, ma sabato e domenica avremo occasioni per andare a punti. Siamo all’ultima Sprint dell’anno e il nostro obiettivo sarà quello di sistemare alcuni dettagli prima delle qualifiche ShootOut e puntare a un risultato importante nella mini gara del sabato”.