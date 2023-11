Mercedes | Hamilton si deve accontentare della terza fila a Interlagos

Qualifiche non ideali per la Mercedes a Interlagos. Lewis Hamilton non ha potuto fare meglio della quinta posizione, e domenica scatterà dalla terza fila nel Gran Premio di San Paolo in Brasile. Al suo fianco ci sarebbe dovuto essere George Russell, ma l’inglese è stato penalizzato per aver fatto impeding in corsia box, e quindi accanto al sette volte iridato ci sarà un altro connazionale, ovvero Lando Norris. Solitamente sul passo gara la W14 mostra tutta la sua forza quest’anno, vedremo se sarà così anche al José Carlos Pace.

“La quinta posizione non sarà mai bellissima – ha detto Hamilton. Ho fatto del mio meglio e spero che domenica sia una giornata migliore. La vettura ha mostrato dei buoni segnali, ma siamo un po’ distanti dai primi. Abbiamo fatto delle modifiche prima delle qualifiche ed è stata più piacevole da guidare, ma non eravamo particolarmente veloci. Detto questo, le condizioni della Q3 ci hanno un po’ penalizzati, ma è difficile poterlo dire con certezza. Penso che ci saranno tante battaglie nel corso del weekend: gestire il surriscaldamento dei freni e le gomme sarà importante, così come applicare al meglio la nostra strategia”.