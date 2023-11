Formula 1 | Impeding in uscita box, Russell penalizzato dopo le qualifiche in Brasile

Dopo i casi di Singapore e Messico, nei quali la FIA ha chiuso entrambi gli occhi, e le note del direttore di gara, dove si specificava che i piloti, pur potendo andare lenti, dovevano stare il più a sinistra possibile, la Federazione ha deciso di applicare il regolamento e quindi di penalizzare George Russell per aver ostruito il passaggio in corsia di uscita box nel corso delle qualifiche del Gran Premio di San Paolo del Brasile. Per questo motivo, il pilota della Mercedes avrà due posizioni di penalità nella griglia di partenza della gara di domenica, scattando quindi dall’ottava casella. Dopo la grazia concessa a Verstappen (due volte) e allo stesso pilota britannico in Messico, gli steward saranno molto più severi nei casi di impeding in pit lane.

SENTENZA IMPEDING IN PIT-LANE (GEORGE RUSSELL)

PENALITÀ DI DUE POSIZIONI IN GRIGLIA DI PARTENZA

Gli Steward hanno ascoltato George Russell, il rappresentante della squadra e hanno esaminato le prove video a bordo della vettura. Per evitare situazioni come quelle verificatesi in Messico, nelle note del direttore di gara per questo evento contenevano una clausola specifica (punto 14), la quale stabiliva che era consentito procedere lentamente all’uscita dei box per creare un varco prima di oltrepassare la linea di Safety Car 2. Tuttavia, così facendo, il pilota deve rimanere il più a sinistra possibile per consentire il passaggio degli altri piloti sul lato destro. Russell stava uscendo dai box, preparandosi per un giro d’uscita, è andato lentamente per prendere distanza dalle vetture davanti così da avere un giro pulito, ma non è riuscito a rimanere completamente a sinistra. Di conseguenza, le macchine seguenti non sono state in grado di sorpassarlo, come previsto dalle istruzioni del direttore di gara. Questo viola chiaramente la formulazione e lo spirito del punto 14 delle note sopracitate.