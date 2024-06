F1 | Alonso: “Servirà qualche gara prima di vedere un aggiornamento significativo sulla AMR24”

F1 Aston Martin Alonso – Dopo i ko incassati ad Imola e Monaco, Fernando Alonso non si aspetta alcun miracolo dall’Aston Martin in vista del prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Intervistato da DAZN Espana, l’iberico ha rimarcato le difficoltà che la squadra sta affrontando dal punto di vista tecnico, aspetto che ovviamente lo costringe a guardare degli obiettivi totalmente differenti rispetto al 2023 (Alonso, ricordiamo, l’anno scorso chiuse la doppia trasferta di Monaco e Montreal al secondo posto).

Alonso, nell’intervista in questione, ha ribadito il grande impegno che la squadra sta mettendo in campo per sviluppare la deludente AMR24, ma allo stesso modo ha precisato come serviranno delle gare prima di vedere un pista un aggiornamento significativo del pacchetto (la deadline è fissata per Silverstone). Un lasso di tempo che costringerà lui e Lance Stroll a ottimizzare al meglio il materiale a disposizione.

Alonso e la crescita dell’Aston Martin

“L’anno scorso, durante questo periodo, abbiamo affrontato dei circuiti molto favorevoli per la nostra vettura. A Monaco riuscimmo a conquistare la seconda posizione, così come in Canada, dove il passo si rivelò al livello dei migliori. Quest’anno invece siamo arrivati con delle sensazioni diverse e con qualche dubbio in più, specialmente dopo Imola dove non siamo stati veloci. Dobbiamo cambiare questa tendenza, anche se ci vorranno alcune gare prima di vedere un aggiornamento significativo sulla vettura. Fino ad allora, però, dobbiamo dare il massimo per ottenere i migliori risultati possibili. Ci saranno giorni migliori e giorni peggiori, ma come squadra dobbiamo restare uniti”.