Formula 1 | Ferrari, Genè crede all’obiettivo mondiale

Formula 1 Ferrari Genè – Ai microfoni del podcast F1 Nation, Marc Genè non ha nascosto il proprio entusiasmo per i risultati che la Ferrari sta ottenendo nell’ultimo periodo, sottolineando come le classifiche, ad oggi, non proibiscano alla Rossa di pensare in grande per il proseguo di questa annata. Lo spagnolo, commentando la vittoria di Charles Leclerc ottenuta a Monaco, ha ribadito il gran lavoro che la Scuderia sta portando avanti sulla SF-24, precisando come i 23 punti che separano la Rossa dalla Red Bull nella classifica Costruttori, e i 31 tra lo stesso Leclerc e Max Verstappen, ad oggi tengano in ballo qualunque idea di conquista del campionato.

Genè e l’obiettivo mondiale della Ferrari

“So che non dovremmo guardare le classifiche e che Fred afferma di non pensare al campionato, ma è inevitabile. La classifica riporta 20 punti di distacco e a conti fatti non sono nulla. Per ora di godiamo il momento, poi vedremo cosa accadrà nelle prossime gare. Leclerc, a Monte Carlo, ha rischiato di non superare il Q1 e sarebbe stato qualcosa di incredibilmente, visto il passo che ha mostrato fin dalle libere del venerdì. E’ stato estremamente veloce e in frenata, specialmente alla Sainte-Devote e alla Rascasse, faceva quello che voleva. E’ indubbio che dopo gli aggiornamenti di Imola si trova ancora più a suo agio con la macchina. Sarebbe stata dura da accettare un’altra delusione domenica, ma fortunatamente stavolta tutto è andato dalla nostra parte”.