Formula 1 | Alesì non ha dubbi: “Ferrari all’inizio di un nuovo ciclo vincente”

Formula 1 Alesì Ferrari – Jean Alesì non ha nascosto il proprio entusiasmo al termine dell’ultimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’ex pilota francese, da sempre vicino alle dinamiche del mondo ferrarista, ha ribadito lo splendido lavoro che lo staff di Frederic Vasseur sta portando avanti all’interno della Scuderia, precisando come le prestazioni di quest’anno, per certi versi, ricordino l’inizio del ciclo vincente avviato da Jean Todt tra il ’95 e gli anni 2000. Una similitudine reale, almeno secondo il transalpino, che quasi certamente porterà la Rossa a togliersi tante soddisfazioni nel medio e lungo periodo.

Alesì e il nuovo ciclo della Ferrari

“Dopo queste prime gare credo si possa affermare che siamo all’inizio di un nuovo ciclo ferrarista. Vasseur sta lavorando bene e penso stia riuscendo a dare finalmente consistenza alla Scuderia del Cavallino. Mi ricorda molto Jean Todt quando arrivò a Maranello e fece un lavoro straordinario costruendo il team dell’era Schumacher. Spero che in vista del 2026 i motoristi possano fare altrettanto e dare ai piloti un motore per vincere”.